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Spor

Fenerbahçe'de Süper Lig hazırlıkları devam ediyor

Ligde lider konumda bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürüyor.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 17:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Süper Lig hazırlıkları devam ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 8 lig maçında kazanarak 24 puan ile lider konumda bulunuyor.

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