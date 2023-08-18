Fenerbahçe'de Süper Lig mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Maribor ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, müsabaka sonrası geceyi burada geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovenya'daki Play Green Football Center'da teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İdman, sonrasında yapılan pas ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Maribor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.