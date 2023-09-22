Fenerbahçe'de Süper Lig mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanı Nordsjaelland maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.