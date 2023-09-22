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Spor

Fenerbahçe'de Süper Lig mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başladı.

IHA22 Eylül 2023 Cuma 13:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Süper Lig mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanı Nordsjaelland maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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