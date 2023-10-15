Fenerbahçe'de Süper Lig mesaisi devam ediyor! Rakip: Hatayspor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Milli futbolcuların yer almadığı çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk idmanı yapan oyuncular, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel antrenmanla çalışmayı tamamladı.

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 8 lig maçını da kazanarak toplam 24 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.