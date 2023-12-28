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Spor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bright Osayi Samuel, Ada yolcusu

Fenerbahçe, Süper Lig'de devre arasını lider kapatırken, transfer çalışmalarına da başladı. Sarı lacivertlilerde bu sezon performansıyla öne çıkan isimlerden biri olan Bright Osayi Samuel'e İngiltere'den 3 talip çıktı. İşte Bright Osayi Samuel haberinin detayları...

28 Aralık 2023 Perşembe 21:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bright Osayi Samuel, Ada yolcusu
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Süper Lig'de ilk yarı sona ererken şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devreyi lider olarak kapattı. Sarı lacivertlilerde ara transfer dönemi çalışmaları ise şimdiden başladı. Sarı Kanarya, kadrosunu güçlendirmek isterken elinde olan oyunculara da talipler artıyor.

BRİGHT OSAYİ SAMUEL'E ADA'DAN 3 TALİP!

Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel, performansıyla dikkat çekiyor. İngiliz ekipleri, Nijeryalı futbolcu için devreye girdi. Crystal Palace, Wolverhampton ve Championship ekibi Leeds United, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Bright Osayi Samuel'in de Ada fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon sarı lacivertli formayla 24 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, bu maçlarda 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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