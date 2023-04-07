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Spor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Genç oyuncu ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe, sezon başında geleceğe yatırım amacı ile genç oyuncu Isak Vural'ı renklerine bağlamışı. Jorge jesus2un gelişi ile birlikte Hammarby'e kiralanan genç oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

7 Nisan 2023 Cuma 12:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Genç oyuncu ile yollar resmen ayrıldı
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Isak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Hammarby'nin oyuncunun bonservisini almak İstediği belirtiliyordu. Şimdi ise çok daha dikkat çekici bir hamle gerçekleşti.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Fenerbahçe'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildiride, İsak Vural'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

İsveç basınından Fotboll Direkt'in haberine göre Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna katıyor. Hammarby'nin transferi bitirdiği ve İsak Vural ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı ifade edildi.

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