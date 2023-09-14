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Spor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Joshua King, Katar yolcusu

Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King'e Katar'dan sürpriz talip çıktı. Sarı lacivertli yönetim kadroda yabancı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle transfere sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Fotomaç14 Eylül 2023 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Joshua King, Katar yolcusu
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Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King'e Katar Ligi'nden bir takımın teklif yaptığı öğrenildi.

2022 yılında sarı-lacivertlilere imza atan 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal ile performansını artırdı.

Ancak yabancı kontenjanındaki fazlalık nedeniyle Fenerbahçe'nin bu teklife olumlu yaklaşabileceği öğrenildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 6 müsabakada görev alan King, 1 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

JOSHUA KING KİMDİR?

Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. King 10 numara, forvet ve kanatlarda görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tecrübeli isim Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giydi. King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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