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  • Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Edin Dzeko'yu resmen duyurdular
Spor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Edin Dzeko'yu resmen duyurdular

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan yıldız golcü Edin Dzeko'ya sürpriz bir talip çıktı. Edin Dzeko'nun sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

1 Mart 2024 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Edin Dzeko'yu resmen duyurdular
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Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, başarılı performansıyla tekrar dikkatleri üzerine çekti. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin bitişine daha 1 yıl daha varken sürpriz bir talip çıktı.

EDIN DZEKO'YA SÜRPRİZ TALİP!

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'nin yıldız forveti Edin Dzeko, önümüzdeki yaz takımdan ayrılacak. Suudi Arabistan takımları yıldız oyuncuya talip oldu ve transfer döneminde ilk hedef olarak belirledi.

JORGE JESUS'UN TAKIMI İSTEMİŞTİ!

Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini yürüttüğü Al Hilal'in, Fenerbahçe'ye transferinden önce de Dzeko'ya çok cazip bir teklif sunduğu belirtildi. Aktarılana göre, önümüzdeki yaz Fenerbahçe'nin kapısı, Boşnak forvet için çalınacak.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 32 maçta 22 gol atan Dzeko, 7 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi

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