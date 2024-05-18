Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de QPR'den kadrosuna kattığı Osayi-Samuel, bu sezon gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi olan Nijeryalı oyuncunun kontratı, 2025'te sona eriyordu.

26 yaşındaki sağ beki elinden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe, Osayi'nin temsilcisiyle bir süredir yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

3 GOL VE 6 ASİST

Nijeryalı oyuncunun 2025'te bitecek olan sözleşmesi 3 yıllığına revize edilecek. Osayi'nin yıllık 600 bin euro olan maaşında da ciddi oranda düzeltiliyor. Yıldız isim yeni kontratında senelik 1 milyon euro kazanacak.

Bu sezon Süper Lig, Konferans Ligi Elemeleri, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 37 maça çıkan Osayi, 2 bin 898 dakika sahada kaldı, 3 gol attı, 6 asist yaptı.

DEĞERİNİ KATLADI

Fenerbahçe'nin 2021'de 508 bin euroya transfer ettiği Bright Osayi-Samuel'in şu anki piyasa değeri ise 8 milyon 500 bin euro.