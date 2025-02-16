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Spor

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İspanyol devi Milan Skriniar'a talip

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer çalımı atarak kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'a talip çıktı. 29 yaşındaki oyuncuyu İspanyol devi Atletico Madrid yakından takip ediyor. İşte detaylar..

AKŞAM16 Şubat 2025 Pazar 09:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İspanyol devi Milan Skriniar'a talip
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Fenerbahçe'nin kış takviye döneminde Galatasaray'a imza atmak üzereyken kadrosuna kattığı 'transfer çalımı' Milan Skriniar'a, İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu. Kısa sürede gösterdiği performansla Sarı-Lacivertli taraftarların kalbini fetheden başarılı oyuncu, Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone'nin radarına girdi. Fichajes'in aktardığı haberde; savunmanın merkezinde sert bir profil oynatmak isteyen Arjantinli hocanın Slovak savunmacının ismini yönetime sunduğu belirtildi.

SATIN ALMA OPSYONU YOK

Türkiye'de kısa sürede adından söz ettiren 29 yaşındaki futbolcunun performansını Simeone ve ekibi yakından takip ediyor. Futbolcunun 15 milyon euroluk piyasa değerinin Atletico tarafından karşılanabileceği vurgulandı. Fransız devi PSG'den futbolcuyu 6 aylığına kiralayan Sarı-Lacivertliler, yarım sezondaki maaşının 5 milyon euroluk bölümünü üstlendi. Ancak futbolcu için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonuyla ilgili bir madde bulunmuyor. Bu durum Fenerbahçe'nin aleyhine olabilir.

EN DOĞRU YERE GELDM

Şu anda savunmanın banko ismi olarak gösterilen yıldız futbolcu bu çıkışını sürdürürse yeniden diğer devlerin de radarına girebilir. Geçtiğimiz günlerde transfer süreci hakkında, "Başka opsiyonlarım da vardı ancak şimdi görüyorum ki en doğru adresteyim. Hayatımdaki en doğru kararlardan birini verdim. Fenerbahçe'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum" diyen Skriniar, takımdaki Balkan kökenli oyuncular sayesinde buraya çok çabuk ısındı. Oyuncunun bu yaklaşımı hem yönetimi hem taraftarı memnun etti.

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