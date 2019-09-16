Fenerbahçe'de sürpriz Tolgay tercihi
Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahaya çözüm arayan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, son taktik idmanda Tolgay Arslan'ı Gustavo ile birlikte 11'de oynattı.
- Sabah
Ligde bugün Alanyaspor karşısına liderlik için çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son taktik idmanda bir sürprize imza atarak Tolgay Arslan'ı 11'de oynattı. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay'a orta alanda Gustavo ile birlikte görev veren Yanal'ın bu denemeyle takımın pas kalitesini yukarı çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.
Sakat Emre Belözoğlu'nun yokluğunda forma şansı doğan 29 yaşındaki oyuncuyla görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Temponu takımın seviyesinde tutman gerek. En azından 60-70 dakika bunu senden bekliyorum" dedi. Tolgay bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Tolga Ciğerci ise yedek soyunacak.
SAKATLIK YAŞAMIŞTI
Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de ilk maçlarda 11 başlayan Tolgay Arslan, daha sonra kulübenin yolunu tutmuştu. Ardından hazırlık döneminde sakatlanan tecrübeli oyuncu, fiziksel olarak iyi duruma geldi.
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