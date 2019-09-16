26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7243
  • 6,3336
  • 272.777
  • 103215
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de sürpriz Tolgay tercihi

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahaya çözüm arayan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, son taktik idmanda Tolgay Arslan'ı Gustavo ile birlikte 11'de oynattı.

  • Sabah
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligde bugün Alanyaspor karşısına liderlik için çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son taktik idmanda bir sürprize imza atarak Tolgay Arslan'ı 11'de oynattı. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay'a orta alanda Gustavo ile birlikte görev veren Yanal'ın bu denemeyle takımın pas kalitesini yukarı çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.
 
Sakat Emre Belözoğlu'nun yokluğunda forma şansı doğan 29 yaşındaki oyuncuyla görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Temponu takımın seviyesinde tutman gerek. En azından 60-70 dakika bunu senden bekliyorum" dedi. Tolgay bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Tolga Ciğerci ise yedek soyunacak.
 
SAKATLIK YAŞAMIŞTI
 
Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de ilk maçlarda 11 başlayan Tolgay Arslan, daha sonra kulübenin yolunu tutmuştu. Ardından hazırlık döneminde sakatlanan tecrübeli oyuncu, fiziksel olarak iyi duruma geldi.

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır annelerini tehdit etmişti: Bakın o şüpheli kim çıktı?

Diyarbakır annelerini tehdit etmişti: Bakın o şüpheli kim çıktı?

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Halkbank'tan 'faiz' kararı: Bugünden itibaren geçerli olacak

Halkbank'tan 'faiz' kararı: Bugünden itibaren geçerli olacak

Korkunç olay! 13 yıllık planı 'DNA' testi bozdu

Korkunç olay! 13 yıllık planı 'DNA' testi bozdu

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçik´ten teslim olan yaralı teröriste şefkat eli! İşte o anlar

Mehmetçik´ten teslim olan yaralı teröriste şefkat eli! İşte o anlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA