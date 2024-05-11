Fenerbahçe'de, Szymanski beklentisi düştü

Bu sezon transfer olduğu Fenerbahçe'ye muhteşem bir başlangıç yapan Sebastian Szymanski, daha sonra ise düşüşe geçti. Avrupa'dan birçok kulüp ile transferde anılan Polonyalı yıldızın değeri de geriye gitti.

BEKLENTİ DÜŞTÜ

Aralık ayında Szymanski'nin ortaya koyduğu başarılı performans sonrası yıldız isim için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe yönetimi, şu anda ise beklentisini düşürmek zorunda kaldı.

SÜRPRİZ TEKLİF GELDİ

Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Napoli ile anılan 25 yaşındaki futbolcu için menajerler aracılığıyla Serie A ekibi Fiorentina'dan teklif geldiği öğrenildi.

İtalya Serie A ekibinin yapmış olduğu teklifin sadece 12 milyon Euro olduğu belirtildi. 10 numara, sağ açık ve merkez orta sahada görev alabilen Szymanski, Süper Lig'de son golünü 10 Ocak'ta Konyaspor ile oynanan 16. hafta maçında atmıştı.

Ligdeki son asistini 34. haftada Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta yapan futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

52 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıkan Sebastian Szymanski bu karşılaşmalarda 12 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.