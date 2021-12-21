İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2021 Salı / 17 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,584
  • EURO
    15,3067
  • ALTIN
    780.974
  • BIST100
    2056.36
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Tahir Karapınar geri dönüyor
Spor

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar geri dönüyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından, takımı ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesine Tahir Karapınar hazırlayacak.

21 Aralık 2021 Salı 08:04 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 08:04
ABONE OL

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından geçici teknik sorumlu belli oldu.

KARAPINAR GÖREVE

Sarı-lacivertli takımı Fatih Karagümrük maçına, altyapı direktörü Tahir Karapınar hazırlayacak. Daha önce de Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Tahir Karapınar, yeni teknik direktör belli olana kadar takımın başında olacak.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belli olmasının ardından, Tahir Karapınar altyapıdaki görevine devam edecek.

AYRILIK BÖYLE AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla yaşanan ayrılığı KAP'a bildirdi. Resmi siteden yapılan açıklama ise;

Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.