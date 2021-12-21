Fenerbahçe'de Tahir Karapınar geri dönüyor

21 Aralık 2021 Salı 08:04 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 08:04

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından geçici teknik sorumlu belli oldu.

KARAPINAR GÖREVE

Sarı-lacivertli takımı Fatih Karagümrük maçına, altyapı direktörü Tahir Karapınar hazırlayacak. Daha önce de Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Tahir Karapınar, yeni teknik direktör belli olana kadar takımın başında olacak.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belli olmasının ardından, Tahir Karapınar altyapıdaki görevine devam edecek.

AYRILIK BÖYLE AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla yaşanan ayrılığı KAP'a bildirdi. Resmi siteden yapılan açıklama ise;

Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.