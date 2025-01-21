Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaştı. Vedalaşılması planlanan 3 futbolcudan 2'sinin ayrılığı kesinleşti.

Fenerbahçe'de ayrılığı netleşen ilk isim Lincoln Henrique oldu. Lincoln Henrique kiralık olarak Hull City'ye imza atacak.

Sarı-lacivertlilere veda eden ikinci isim ise Samet Akaydin oluyor.An itibarıyla transfer görüşmeleri yapan Samet Akaydin'in Türkiye ve Avrupa'dan talipleri var.

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan isimlerden biri de Alan Saint-Maximin.

Sezon başında Al-Ahli'den 1 yıllığına kiralanan ve beklentilerin altında kalan Saint-Maximin'in geri dönme olasılığı bulunuyor.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, ana planda yer almayan Maximin ile görüşme gerçekleştirecek.

Sözleşme feshi gündemde olan Saint-Maximin'le ilgili henüz net bir gelişme yok.