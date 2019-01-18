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Fenerbahçe'de Talisca transferi imkansız

Fenerbahçe ile adı anılan Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den yıllık 11 milyon euro aldığı ortaya çıktı.

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Cocu’nun gidişi ardından Ersun Yanal’ın gelişiyle yeniden kadro yapılanmasına gitmeye hazırlanan Fenerbahçe için Talisca iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş’ta oynadığı futbolla bir hayli beğeni toplayan ve 19.2 milyon euro’ya G.Evergrade’ye giden Brezilyalı futbolcu Çin’de de 18 maçta 16 gol 2 asistlik performansıyla ayakta alkışlanırken, Avrupa’ya gitmemeyi göze alan sarı lacivertli kulübün Talisca için kolları sıvadığı iddiası camiayı da heyecanlandırmıştı.
 
2016-17 sezonunda Benfica’da sorunlar yaşayan yıldız futbolcu Talisca’yı kiralık olarak Beşiktaş’a getiren menajerlerden biri olan Ahmet Bulut, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe iddiaları için kısa ve net bir açıklamada bulundu. Talisca’nın Çin’den ayrılmayacağını ifade eden Bulut ‘Oyuncu  Guangzhou’dan yıllık net  (kemiksiz) 10-11 milyon Euro civarında para kazanıyor, Fenerbahçe’nin Talisca’yı getirmesi çok zor, hatta imkansız’ dedi. (Akşam)

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