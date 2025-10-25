İSTANBUL 20°C / 13°C
  • Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! İstatistiklere yansıdı
Spor

Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! İstatistiklere yansıdı

Sezona Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın ardından Domenico Tedesco'yla yeniden çıkışa geçti. İlk haftalarda eleştirilen Tedesco, Stuttgart galibiyetiyle negatif havayı dağıttı. Takımın koşu mesafesi 3 haftada 13 kilometre arttı.

Akşam25 Ekim 2025 Cumartesi 08:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! İstatistiklere yansıdı
Sezona Jose Mourinho yönetiminde giren Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörün ardından Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. Herkesin ön yargıyla yaklaştığı İtalyan çalıştırıcı, Stuttgart karşılaşması ile birlikte negatif havayı kırmaya başladı. Jose Mourinho ile sezon öncesi kamp dönemini geçiren SarıLacivertliler'de, atletik açıdan futbolcuların düşük performans göstermesi dikkat çekmişti. Hatta Başkan Sadettin Saran da Portekiz'de yapılan kampta günde sadece tek idman yapılmasını eleştirdi.

ETKİSİ ZAMANLA GÖRÜLDÜ

14 Eylül tarihinde Trabzon derbisiyle Fenerbahçe macerasına başlayan Tedesco, dev maçı 1-0 kazanarak 3 puanla göreve geldi. Sonrasında ligde üst üste alınan Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleriyle eleştiriler başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda alınan 3-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisi ise 'istifa' seslerini iyice yükseltti. Fakat zamanla Tedesco'nun etkisi görülmeye başlandı. Ligde Antalyaspor zaferi sonrası Avrupa'da Nice'i 2-1'le geçen Kanarya, Samsunspor deplasmanından 1 puanla döndü.

MAÇ İÇİNDE KIRILMA YOK

Süper Lig'de son olarak Karagümrük'ü geçen SarıLacivertliler, geçtiğimiz perşembe günü Stuttgart'ı 1-0'la evine yolladı. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin 115.3 km'lik koşu mesafesi dikkat çekti. 2 Ekim tarihinde oynanan Nice karşılaşmasında 102.7 kilometre olan bu mesafe, 21 günde tam 13 km arttı. Bu farkın Domenico Tedesco sayesinde ortaya çıktığı düşünülüyor. Alman temsilcisi karşısında iç sahada etkili bir oyun oynayan Kanarya, Mourinho döneminde yaşadığı maç içindeki kırılmayı yaşamadı. Zamanında yapılan değişikliklerle de takım yorgunluktan sıkıntı çekmedi.

