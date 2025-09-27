İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Fenerbahçe'de tek eksik! Kadıköy'de rakip Antalyaspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jhon Duran karşılaşmada forma giyemeyecek.

27 Eylül 2025 Cumartesi 11:46
Fenerbahçe'de tek eksik! Kadıköy'de rakip Antalyaspor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.

Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Popüler Haberler
