Fenerbahçe'de tek hedef derbi galibiyeti

Fenerbahçe, geçen hafta Konya deplasmanında golsüz beraberlikle dönünce zirveyle fark 6 puana yükselmişti. Kanarya, şampiyonluk şansını mucizelere bıraksa da bunu sonuna kadar kovalamaya kararlı olarak Kayserispor maçına çıktı.

Sarı lacivertliler ile Galatasaray'ın da dün kazanmasıyla birlikte son iki haftaya girilirken 6 puanlık fark değişmedi.

ARTIK TEK HEDEF VAR

Fenerbahçe her şeye rağmen çok az olan şansını, önümüzdeki hafta sarı kırmızılılar ile Rams Park'ta oynayacağı derbiye taşımayı başardı.

Artık tek bir hedef var: Aslan'ı evinde yenmek ve şampiyonluk kutlamasına engel olmak.