Fenerbahçe'de Toko Ekambi düğümü çözülüyor

Fenerbahçe, Ekambi'nin transferi için Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertli takım, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan ve maaş beklentisi yüksek olan 30 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerine devam ediyordu. Bugün yapılacak görüşmenin ardından Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferinin netlik kazanması bekleniyor.

KARL-TOKO EKAMBI KİMDİR?

Sol kanatta ve santrforda görev yapabilen Karl Toko Ekambi, kariyerinde; Paris FC, Sochaux, Angers, Villarreal, Lyon ve Rennes formaları giydi.