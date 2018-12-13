Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile yollar ayrılıyor
Sarı lacivertli ekipte Tolga Ciğerci ile sürpriz bir karar çıktı.
Sakatlığı sebebiyle ilk yarı forma giyemeyen Tolga'nın sahalara dönmesi beklenenden uzun süreceği ortaya çıktı. Bu nedenle yönetim, bu futbolcu ile yolları ayırıp listeye yeni bir isim yazmayı planlıyor.
Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan hemen sonra tedavisi için Almanya'ya gitmişti.
(Milliyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.