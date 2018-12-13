Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile yollar ayrılıyor

Sakatlığı sebebiyle ilk yarı forma giyemeyen Tolga'nın sahalara dönmesi beklenenden uzun süreceği ortaya çıktı. Bu nedenle yönetim, bu futbolcu ile yolları ayırıp listeye yeni bir isim yazmayı planlıyor.

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan hemen sonra tedavisi için Almanya'ya gitmişti.

(Milliyet)