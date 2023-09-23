Fenerbahçe'de toplam gelir: 4 milyon 719 bin euro

Konferans Ligi'nde elemelerde oynadığı 6 maçı kazandıktan sonra gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, toplamda 4 milyon 219 bin euro almaya hak kazanmıştı.

Temsilcimiz, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı da mağlup ederek 500 bin euroluk galibiyet primini de cebine koydu. Bu kazançla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına giren para, toplam 4 milyon 719 bin euro (136 milyon 397 bin 504 TL) oldu.

Temsilcimiz, alacağı puanlarla gelirini daha da artırabilecek. Eğer sarı-lacivertliler, grubunu lider tamamlarsa 650 bin euro, ikinci bitirirse 325 bin euro alacak.

Son 32 turu için de 300 bin euro UEFA tarafından hesaba yatırılacak. Sarı-lacivertlilerin bir maçta aldığı 500 bin euroluk prim, Süper Lig'de ise 6 galibiyete eş değer.