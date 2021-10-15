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Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Mesut Özil sürprizi

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 17 Ekim'de Medical Park Stadyumu'nda ağırlayacak. Dev maç öncesinde Fenerbahçe'nin kadrosu şekilleniyor.

15 Ekim 2021 Cuma 15:16 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 15:16
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İlk 8 haftada olduğu gibi Trabzonspor karşısında da kalede Altay Bayındır olacak. Savunma hattında Kim Min-Jae ve Attila Szalai'ın yeri garanti. Vitor Pereira, stoperdeki üçüncü isim için sakatlığını atlatan Marcel Tisserand ile Filip Novak arasında seçim yapacak. Gözündeki sakatlığı süren Serdar Aziz'in durumu ise belirsiz.

Orta saha kurgusunda Luiz Gustavo'nun yanına üç aday var. Brezilyalının partneri Miha Zajc, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş'tan biri olacak. Kanat bek pozisyonlarında ise sağda Bright Osayi-Samuel, solda Ferdi Kadıoğlu'nun görev yapması bekleniyor.

MESUT ÖZİL 11'E DÖNÜYOR

Mesut Özil de dev maçta 11'e dönüyor. Milli takımlarından dönecek Enner Valencia, Serdar Dursun ve Dimitris Pelkas'ın yedek soyunma ihtimali yüksek.

Hücum üçlüsünü Mergim Berisha ve Diego Rossi'nin tamamlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, oynadığı 8 maçta 6 galibiyet,1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle topladığı 19 puan ile Süper Lig'in liderlik koltuğunda oturuyor. Trabzonspor ise 18 puan ile ikinci sırada.

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