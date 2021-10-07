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Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 21:53 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 21:53
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sosa'nın kademeli olarak takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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