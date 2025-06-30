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Spor

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği Jhon Duran için Al-Nassr'ın yetki verdiği temsilci, bugün kulübe gelerek Fenerbahçe ile son detayları görüşecek. İşte detaylar...

TRT Spor30 Haziran 2025 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da
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Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da...

Fenerbahçe, İstanbul'a gelen yıldız golcünün temsilcisi ile son detayları konuşacak.

TFF KRİTERİNE TAM UYUM

Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

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