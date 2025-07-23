Yönetim, hücum hattının kanatlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Scout ekibi birçok ismi listesine alırken, bazı futbolcular da kulübe önerildi.

Mamadou Diakhon, Sindre Egeli ve Noah Okafor önerilen isimlerden ön plana çıkanlar oldu. Genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe, önerileri değerlendirip karar verecek.

Yönetimin, kendi listesinde olan bir adaya daha kısa süre içerisinde teklif yapacağı öğrenildi.

Bu arada Başkan Ali Koç, kurmaylarıyla birlikte Portekiz'e gitti. Kampı ziyaret eden Fenerbahçe başkanı, burada teknik heyet ve transfer komitesiyle toplantı yapacak. Sarı lacivertliler, kısa vadeli planlarını bu görüşmede netleştirecek.