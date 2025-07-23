İSTANBUL 37°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4569
  • EURO
    47,4851
  • ALTIN
    4455.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! 3 isim ön plana çıktı
Spor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! 3 isim ön plana çıktı

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadroya takviye yapmaya devam edecek Fenerbahçe'de bazı isimler kulübe önerildi. Bunlar arasında Mamadou Diakhon, Sindre Egeli ve Noah Okafor isimleri öne çıktı. İşte detaylar....

TRT Spor23 Temmuz 2025 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! 3 isim ön plana çıktı
ABONE OL

Yönetim, hücum hattının kanatlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Scout ekibi birçok ismi listesine alırken, bazı futbolcular da kulübe önerildi.

Mamadou Diakhon, Sindre Egeli ve Noah Okafor önerilen isimlerden ön plana çıkanlar oldu. Genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe, önerileri değerlendirip karar verecek.

Yönetimin, kendi listesinde olan bir adaya daha kısa süre içerisinde teklif yapacağı öğrenildi.

Bu arada Başkan Ali Koç, kurmaylarıyla birlikte Portekiz'e gitti. Kampı ziyaret eden Fenerbahçe başkanı, burada teknik heyet ve transfer komitesiyle toplantı yapacak. Sarı lacivertliler, kısa vadeli planlarını bu görüşmede netleştirecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.