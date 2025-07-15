İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2328
  • EURO
    47,0097
  • ALTIN
    4345.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Yves Bissouma ve Granit Xhaka için yoğun mesai
Spor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Yves Bissouma ve Granit Xhaka için yoğun mesai

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma için Tottenham'la görüşmelere devam ediyor. Granit Xhaka'nın ise durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar...

AKŞAM15 Temmuz 2025 Salı 09:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Yves Bissouma ve Granit Xhaka için yoğun mesai
ABONE OL

Merkeze takviye isteyen Jose Mourinho'nun arzusunu gerçekleştirmeye çalışan Fenerbahçe; Yves Bissouma'nın ardından Granit Xhaka ismini de gündeme aldı. 28 yaşındaki Malili orta saha için Tottenham'la görüşmelerine devam eden Sarı-Lacivertliler, 15 milyon euroluk teklifini kabul ettiremedi. İngiliz ekibi 25 milyon euro net ücret ile satışı yapabileceğini bildirdi. Kanarya bonus formülleriyle bu süreci devam ettirecek. Geçen sezon da teklif yapılan Leverkusen'in İsviçreli orta sahası Granit Xhaka'nın Suudi ekibi Neom'a transferinde problem ortaya çıktı. Alman basını, Neom'un 6 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Leverkusen ile Fenerbahçe'nin masaya oturabileceğini yazdı. 32 yaşındaki solak orta saha, Bissouma'ya göre oyunu yönlendiren bir profil. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Sarı-Lacivertli taraftarlar da iki futbolcuyu sosyal medyada karşılaştırmaya başladı.

3 GİTTİ 3 GELDİ

Hazırlık kampını Portekiz'de geçirecek olan F.Bahçe kadroyu açıkladı. Sakatlanan Talisca dışında Zajc, Emre Mor ve Lincoln Henrique yer almadı. Yeni transferler Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin ise kamp kadrosuna eklendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.