Merkeze takviye isteyen Jose Mourinho'nun arzusunu gerçekleştirmeye çalışan Fenerbahçe; Yves Bissouma'nın ardından Granit Xhaka ismini de gündeme aldı. 28 yaşındaki Malili orta saha için Tottenham'la görüşmelerine devam eden Sarı-Lacivertliler, 15 milyon euroluk teklifini kabul ettiremedi. İngiliz ekibi 25 milyon euro net ücret ile satışı yapabileceğini bildirdi. Kanarya bonus formülleriyle bu süreci devam ettirecek. Geçen sezon da teklif yapılan Leverkusen'in İsviçreli orta sahası Granit Xhaka'nın Suudi ekibi Neom'a transferinde problem ortaya çıktı. Alman basını, Neom'un 6 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Leverkusen ile Fenerbahçe'nin masaya oturabileceğini yazdı. 32 yaşındaki solak orta saha, Bissouma'ya göre oyunu yönlendiren bir profil. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Sarı-Lacivertli taraftarlar da iki futbolcuyu sosyal medyada karşılaştırmaya başladı.

3 GİTTİ 3 GELDİ

Hazırlık kampını Portekiz'de geçirecek olan F.Bahçe kadroyu açıkladı. Sakatlanan Talisca dışında Zajc, Emre Mor ve Lincoln Henrique yer almadı. Yeni transferler Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin ise kamp kadrosuna eklendi.