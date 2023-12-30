Fenerbahçe'de transfer operasyonu

Sezonun ilk bölümünde sakatlıklar nedeniyle defans hattında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ocak transferinde bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde transferden sorumlu yönetici Selahattin Baki, geçtiğimiz hafta İngiltere'ye çıkarma yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda iyi bir stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de Baki, burada bazı oyuncular için görüşmeler yaptı.

ERIC DIER ÖNE ÇIKTI

Bunlardan öne çıkan isim ise Tottenham'dan Eric Dier... 2014'ten bu yana Ada ekibinin formasını giyen İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

STOPERE DEVŞİRİLDİ

Premier Lig kariyerine defansif orta saha rolünde başlayan Eric Dier, daha sonradan bir stoper oyuncusuna dönüştü. Premier Lig kariyerinde son 5 sezondur ise Tottenham'ın stoperi olarak görev yapıyor.

Bu sezon yalnızca 3 maça çıkabilen Eric Dier, İngiltere Milli Takım formasını ise 49 kez terletip 3 gol attı.