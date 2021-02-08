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Spor

Fenerbahçe'de Türkiye Kupası mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

DHA08 Şubat 2021 Pazartesi 19:53 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 19:53
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekipte; Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand, antrenmanı kendileri için hazırlanan özel program dahilinde tamamladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlayarak kampa girdi.

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