Fenerbahçe'de Türkiye Kupası mesaisi

DHA 08 Şubat 2021 Pazartesi 19:53 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 19:53

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekipte; Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand, antrenmanı kendileri için hazırlanan özel program dahilinde tamamladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlayarak kampa girdi.