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Spor

Fenerbahçe'de Twente mesaisi başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklara başlandı.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 15:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Twente mesaisi başladı
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında perşembe günü sahasında oynayacağı Twente maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün akşam Samsunspor ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, yarın 17.00'de tesislerde basın toplantısı düzenleyecek. Saat 19.00'da yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası da basına açık olacak.

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