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Fenerbahçe'de Tyler Ennis şansız bir sakatlık yaşadı

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk olan Fenerbahçe'de, yeni transfer Tyler Ennis karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı.

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Tahincioğlu Basketbol Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk oldu.

Sarı - lacivertli ekibin yeni transferi Tyler Ennis maçta bileğinden şanssız bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği oynanırken, topla birlikte içeriye hücum etmek isteyen Tyler Ennis, sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı.

Acı içerisinde yerde kalan oyuncu kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

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