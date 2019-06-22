29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de UEFA kararının ardından transferler bir bir açıklanacak

Fenerbahçe, UEFA’nın kararının ardından transferleri tek tek açıklayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta büyük transfer gelişmelerine gebe. Hafta başı itibari ile önce UEFA kararının, sonra buna istinaden anlaşmaya varılan isimlerin bir bir açıklanması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerde ilk olarak anlaşmaya varılan Emre Belözoğlu'nun isminin açıklanması bekleniyor.

Yabancı ve yerli basında sıkça yer alan, anlaşmaya varıldığı iddia edilen isimlerle ilgili de son noktanın UEFA kararı sonrasında konulacağı bildiriliyor.

Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde Kolarov, Max Kruse, Fejsa, Konoplyanka gibi kendini kanıtlamış isimlerin de olduğu ileri sürülüyor.

Başkan Ali Koç'un ayrıca, Fenerol kampanyasına gelen smsleri yönetim olarak ikiye katlayıp alacaklarını müjdelediği yıldız oyuncunun kim olacağı da merakla bekleniyor.

(beinsports)

Darbeye kadeh kaldıran CHP´li Gürkan: CHP´lilerden başkasını işe almayacağım

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler vuruldu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler vuruldu

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Ayı uçurumdan itti! 3 helikopter havalandı

Ayı uçurumdan itti! 3 helikopter havalandı

ABD o iddiaları yalanladı! Güvenlik tedbirleri en üst seviyede

ABD o iddiaları yalanladı! Güvenlik tedbirleri en üst seviyede

İşte A'dan Z'ye Yıldırım'ın bütün projeleri

İşte A'dan Z'ye Yıldırım'ın bütün projeleri

Sınırdaki EYP yüklü drone ondan kaçamadı

Sınırdaki EYP yüklü drone ondan kaçamadı

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
 

POPÜLER HABERLER

'Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.'

'Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.'

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

Noveçliler korktu! Soluğu eczanede aldılar...

Noveçliler korktu! Soluğu eczanede aldılar...

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA