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Spor

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA22 Ocak 2023 Pazar 20:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

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