Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı mesaisi tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk haftasında yarın akşam konuk edeceği Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.