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Spor

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı mesaisi tamamlandı

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde evinde Ümraniyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA7 Ağustos 2022 Pazar 20:42 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk haftasında yarın akşam konuk edeceği Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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