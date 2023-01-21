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Spor

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi başladı

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 00:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimde akşam saatlerinde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarıyla da noktalandı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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