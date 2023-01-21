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Spor

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimde akşam saatlerinde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu ve ısınma, hareketleriyle süren antrenman, dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarıyla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 18 maçtan 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 38 puanla 2. sırada yer aldı.

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