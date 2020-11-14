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Spor

Fenerbahçe'de vaka sayısı 18'e yükseldi

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

IHA14 Kasım 2020 Cumartesi 13:10 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 13:10
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda yapılan son korona virüs testlerinde, 14 oyuncu 4 de teknik ekip personelinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüp, yapılan son korona virüs testleri hakkında şu bildiriyi yayımladı:

"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir. Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

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