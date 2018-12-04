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Fenerbahçe'de Valbuena en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında 3 Aralık Pazartesi günü oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Mathieu Valbuena ile ilgili bir açıklama yayımladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında dün oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Mathieu Valbuena ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Çekilen MR sonucunda Fransız futbolcunun sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Buna göre 34 yaşındaki Fransız yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 

(DHA)

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