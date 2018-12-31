Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de Valbuena ve Soldado belirsizliği

25 maç oynaması halinde sözleşmesi uzayacak 34’lük Valbuena ve 20 karşılaşmada forma giymesi halinde aynı şansa sahip olacak Soldado’da Yanal’ın tercihi bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MALİ olarak zor zamanlar geçiren ve takviye yapma uğraşında olan F.Bahçe’de kriz bitmiyor. Sarı-Lacivertliler’de bu sezon mukaveleleri sona erecek Soldado ve Valbuena’nın akıbeti belirsiz. Bu sezon takımın en faydalı oyuncularından olan 34 yaşındaki Valbuena’nın yıllık kazancı bonuslarla birlikte 4 milyon euroya yaklaşıyor. Soldado’nun ise 4 milyon euronun üzerinde bir kazancının olduğu biliniyor. Valbuena bu sezon 15 maça çıktı. Soldado ise 10 karşılaşmada forma giydi. İkisi de sezon sonuna kadar 10’ar kez daha sahaya çıkarsa, mukaveleleri otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Ersun Yanal’ın talebi doğrultusunda af kararının çıktığı Aatif ve Dirar, bu süreçte tecrübeli hocanın elini rahatlatacak. Valbuena daha az kullanılacak. 

SADECE KRİTİK MAÇLARDA 

Soldado’nun yalnızca kritik karşılaşmalarda görev alması kuvvetli bir ihtimal. Antalya kampında Teknik Direktör Ersun Yanal’ın tüm planlarının şekillenmesi bekleniyor.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

'Avangard füzesini durduracak bir sistem yok'

'Avangard füzesini durduracak bir sistem yok'

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA