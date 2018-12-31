Fenerbahçe'de Valbuena ve Soldado belirsizliği

MALİ olarak zor zamanlar geçiren ve takviye yapma uğraşında olan F.Bahçe’de kriz bitmiyor. Sarı-Lacivertliler’de bu sezon mukaveleleri sona erecek Soldado ve Valbuena’nın akıbeti belirsiz. Bu sezon takımın en faydalı oyuncularından olan 34 yaşındaki Valbuena’nın yıllık kazancı bonuslarla birlikte 4 milyon euroya yaklaşıyor. Soldado’nun ise 4 milyon euronun üzerinde bir kazancının olduğu biliniyor. Valbuena bu sezon 15 maça çıktı. Soldado ise 10 karşılaşmada forma giydi. İkisi de sezon sonuna kadar 10’ar kez daha sahaya çıkarsa, mukaveleleri otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Ersun Yanal’ın talebi doğrultusunda af kararının çıktığı Aatif ve Dirar, bu süreçte tecrübeli hocanın elini rahatlatacak. Valbuena daha az kullanılacak.

SADECE KRİTİK MAÇLARDA

Soldado’nun yalnızca kritik karşılaşmalarda görev alması kuvvetli bir ihtimal. Antalya kampında Teknik Direktör Ersun Yanal’ın tüm planlarının şekillenmesi bekleniyor.

(Aksam)