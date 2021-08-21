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Spor

Fenerbahçe'de Valencia belirsizliği

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın durumu müsabaka saatinde belli olacak.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:47 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:47
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, yarın sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.

Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

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