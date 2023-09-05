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Spor

Fenerbahçe'de Van de Beek sesleri

Sezona namağlup devam eden Fenerbahçe'de gündem orta saha. Sarı lacivertliler transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Donny Van de Beek ismini gündemine aldı. İşte detaylar...

sabah5 Eylül 2023 Salı 10:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Van de Beek sesleri
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İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi, orta sahanın her bölgesinde görev alabilen bir ismi transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetimi rotasını İngiltere'ye çevirdi.

ORTA SAHAYA DONNY VAN DE BEEK!

İddialara göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim Donny van de beek. 26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester United'ta bulunuyor.

TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK

İstediği forma şansını bir türlü yakalayamayan oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız isim için Fenerbahçe devreye girdi. UEFA'ya listelerin verilmesine karşın teknik heyet, oyuncunun transferi tamamlanması halinde ocak ayında Avrupa listesine ekleyecek. 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler bu transfere önem veriyor..

DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?

Ajax altyapısından yetişen 26 yaşındaki Donny van de Beek, 2020 yılında 39 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Everton'da geçirdi.

Manchester United forması altında toplada 60 maçta sahaya çıkan Hollandalı orta saha oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.

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