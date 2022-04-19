Fenerbahçe'de Victor Lapena'nın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Victor Lapena ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollar ayrıldı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın koçu Victor Lapena ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Victor Lapena'ya 2019 sezonundan itibaren Kulübümüzde görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu çalışmalar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."