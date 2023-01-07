Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Vincent Aboubakar'ın, İngiltere Premier Lig takımın Manchester United ile anlaştığı iddia edildi.

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VINCENT ABOUBAKAR, MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞTI

İngiliz basınında çıkan habere göre; 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Aboubakar, kulübü Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından gözden çıkarılmıştı. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 30 yaşındaki golcü, İngiliz devine imza atmak için anlaşma sağladı.

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BU TRANSFER RONALDO'YA YARADI

Aboubakar'ın United'a transferi, Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi'nde oynamak üzere kaydedilmesinin de önünü açacak. Suudi Arabistan Ligi'nde 8 yabancı futbolcu sınırı bulunuyor. Ronaldo transferi ile yabancı sayısı 9'a çıkan Al Nassr, dünya yıldızına resmi müsabakalarda forma veremiyordu.

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12 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Vincent Aboubakar'ın Al Nassr ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Bu sezon Arap takımıyla 12 maça çıkan Kamerunlu forvet, 4 gol attı ve 2 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi