Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kader günü belli oldu

1 Aralık 2021 Çarşamba 08:31 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 08:31

Galatasaray galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe 'de Göztepe maçında kaybedilen 2 puanla zirve yarışında büyük bir darbe daha aldı. Bu gelişmelerin ardından sarı lacivertli camiada Vitor Pereira'nın geleceği yeniden tartışılmaya başlandı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ RAHATSIZ

Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinin çoğu Portekizli teknik direktörün son haftalarda yaptığı açıklamalar ve alınan sonuçlar nedeniyle görevden alınmasına sıcak bakıyor. Yöneticilerin bu fikirlerini Başkan Ali Koç ile de paylaştıkları öğrenildi.

İRFAN CAN KAHVECİ DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Yöneticilerin, Göztepe maçının en iyilerinden olan İrfan Can Kahveci'nin oyundan alınmasına tepkili olduğu öğrenildi. İrfan Can Kahveci oyundan alındıktan sonra direkt olarak soyunma odasına gitmiş ve bir anlamda Pereira'yı protesto etmişti. Göztepe karşılaşmasında kaleye 4 şut çekebilen Fenerbahçe'de Pereira'nın maç sonu yaptığı "Çok fazla gol pozisyonu ürettik" açıklaması da eleştirilerin artmasına neden oldu.

SON KARAR BAŞKAN ALİ KOÇ'UN



Başkan Ali Koç'un detaylı bir rapor istediği teknik direktör Vitor Pereira ile bir kez daha görüşeceği ve bunun sonucunda nihai bir karar vereceği öğrenildi. Rizespor öncesi yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu kararın açıklanması bekleniyor.