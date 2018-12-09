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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e af yolu gözüktü

Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevine getirilen Alper Boğuşlu'nun Volkan Demirel'in affedilmesi için seferber olacağı öğrenildi.

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Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de kadroda sürpriz değişiklikler bekleniyor. Bunlardan en önemlisi Volkan Demirel ile ilgili...

Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevine getirilen Alper Boğuşlu'nun tecrübeli file bekçisinin affedilmesi için seferber olacağı öğrenildi. Boğuşlu'nun bu konuyla ilgili teknik heyetle de görüştüğü belirtildi

ERSUN YANAL'IN GÖZDESİ...

Öte yandan Ersun Yanal ile yapılan görüşmelerin ardından gözler kadro dışı futbolculara çevrildi. Dereağzı'nda çalışmalarını sürdüren kadro dışı futbolculardan iki isim öne çıktı.

Kaptan Volkan Demirel ve Ozan Tufan, Yanal'ın göreve gelmesi halinde yeniden takıma dönüş şansına çok yaklaşacak. Volkan ile 2013-14 sezonunda şampiyon olan Yanal, Ozan Tufan'ı da hem milli takım görevinden hem de Bursaspor günlerinden beri çok iyi tanıyor. Tecrübeli teknik adam ayrıca Trabzonspor'da görev yaptığında da Aatif Chahechouhe'yu transfer etmek istemişti. Faslı yıldız için de yeni bir şans olması ihtimaller arasında duruyor.

(Sabah)

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