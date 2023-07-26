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  • Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İsmail Kartal o 2 ismin biletini kesti
Spor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İsmail Kartal o 2 ismin biletini kesti

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteğiyle takımın iki orta saha oyuncusu Miguel Crespo ve Willian Arao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 17:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İsmail Kartal o 2 ismin biletini kesti
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Sarı-lacivertli takımda yabancı kontenjanının da etkisiyle gözden çıkartılan Crespo için menajeri İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcunun menajeri, Fenerbahçe ile masaya oturduktan sonra Crespo'nun geleceği netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de yönetim 26 yaşındaki futbolcu için 7.5 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Fenerbahçe'nin 2021 yazında Estoril'den kadrosuna kattığı Crespo'nun, sarı-lacivertli takımla sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

ARAO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de Crespo'nun ardından orta sahadan Willian Arao ile yolların ayrılması planlanıyor.

Brezilyalı futbolcunun temsilcisi, transfer görüşmelerinde bulunmak için Brezilya'ya gitti. Arao'nun temsilcisi, Brezilya'nın ardından Suudi Arabistan'a geçecek. 31 yaşındaki futbolcuya şu ana kadar ilgi gösteren 3 kulüp bulunuyor.

Fenerbahçe, geçen sezon Willian Arao'yu Flamengo'dan kadrosuna katmıştı. Deneyimli futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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