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Spor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Satou Sabally ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Alagöz, oyuncusu Satou Sabally ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Satou Sabally ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, oyuncusu Satou Sabally ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Satou Sabally'nin 3 sezon boyunca Fenerbahçe forması giyip Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük katkısı olduğunun altı çizilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Mücadelesi ve enerjisi ile iz bırakan oyuncumuz Satou Sabally, hedefleri doğrultusunda kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır. Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız ve her zaman ailemizin bir parçası olacak Satou Sabally'ye emekleri için çok teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

  • Satou Sabally
  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • basketbol

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