Fenerbahçe'de yarın saat 16:00'da Yüksek Divan Kurulu toplantısı var
Fenerbahçe Kulübü'nün 'Yüksek Divan Kurulu' toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden 'Yüksek Divan Kurulu' ile ilgili açıklama yaptı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak 'Yüksek Divan Kurulu' toplantısının yarın saat 16.00'da yapılacağı açıklandı.
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