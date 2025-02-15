Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Her alanda Allah'a şükürler olsun gayet iyi gidiyoruz. Sezon öncesi belirlediğimiz Avrupa hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyoruz."

"Erkek basketbol takımımız, EuroLeague'de ikinci. Çok iyi savunma yapıyor. Tam bir takım havası veriyor. Yeri geldi 7 maçın 6'sını arka arkaya büyük farklarla kaybetti. Bir nebze olsun inancımız sarsıldı. Şahsım olarak hakaretler de yedim. Emin adımlarla bugün Final Four'a gidiyoruz. İnşallah sakatlıklar önümüze geçmez."

"Kadın voleybol takımında en büyük amaç Final Four'u kazanmak, biliyorsunuz burada ve büyük ihtimalle bizim salonumuzda yapılacak. En son 2011'de bu kupayı kazanmıştık. Yolları açık olsun, inancımız tam."

"Futbolda güzel bir transfer dönemi geçirdik. Hocamız yeri geldi eleştirildi, yeri geldi tebrik edildi. Kendisi ülke futbolunu tanıdıkça daha da iyi olduk. Kendisiyle devam edilmesi konusundaki görüşlere ben de katılıyorum. Kendisine de sen işine bak, yönetimler gider ama sen görevine devam etmelisin dedik."

"Anderlecht'i güzel futbolla 3-0 yendik. Havaya girmeyelim. Avrupa kupalarında her şey olur. İlk 90 dakika 3-0, ikinci bir 90 dakika var. Ciddiyeti elden bırakmazsak rövanşı geçip son 16'ya kalacağız inşallah. Son 4 yıldır Avrupa'da istikrarlı bir takım olduk. Geçen sene Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından döndük. Şimdi bir üst kupada son 16'nın kapısındayız."

"Ülke sıralamasında 10. sıradayız. 20'leri gördük son 5 yıl içinde, baktığınız zaman son 5 yılda ülke puanının 3'te 1'i Fenerbahçe'den geldi. Mutluyuz ve gururluyuz. Kısacası, hangi kulvarda olursa olsun ülke sporuna hizmet etmeye, bayrağı yukarıda tutmaya çabaladık."

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