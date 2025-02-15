İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de YDK Toplantısı! Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
Spor

Fenerbahçe'de YDK Toplantısı! Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi15 Şubat 2025 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de YDK Toplantısı! Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Her alanda Allah'a şükürler olsun gayet iyi gidiyoruz. Sezon öncesi belirlediğimiz Avrupa hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyoruz."

"Erkek basketbol takımımız, EuroLeague'de ikinci. Çok iyi savunma yapıyor. Tam bir takım havası veriyor. Yeri geldi 7 maçın 6'sını arka arkaya büyük farklarla kaybetti. Bir nebze olsun inancımız sarsıldı. Şahsım olarak hakaretler de yedim. Emin adımlarla bugün Final Four'a gidiyoruz. İnşallah sakatlıklar önümüze geçmez."

"Kadın voleybol takımında en büyük amaç Final Four'u kazanmak, biliyorsunuz burada ve büyük ihtimalle bizim salonumuzda yapılacak. En son 2011'de bu kupayı kazanmıştık. Yolları açık olsun, inancımız tam."

"Futbolda güzel bir transfer dönemi geçirdik. Hocamız yeri geldi eleştirildi, yeri geldi tebrik edildi. Kendisi ülke futbolunu tanıdıkça daha da iyi olduk. Kendisiyle devam edilmesi konusundaki görüşlere ben de katılıyorum. Kendisine de sen işine bak, yönetimler gider ama sen görevine devam etmelisin dedik."

"Anderlecht'i güzel futbolla 3-0 yendik. Havaya girmeyelim. Avrupa kupalarında her şey olur. İlk 90 dakika 3-0, ikinci bir 90 dakika var. Ciddiyeti elden bırakmazsak rövanşı geçip son 16'ya kalacağız inşallah. Son 4 yıldır Avrupa'da istikrarlı bir takım olduk. Geçen sene Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından döndük. Şimdi bir üst kupada son 16'nın kapısındayız."

"Ülke sıralamasında 10. sıradayız. 20'leri gördük son 5 yıl içinde, baktığınız zaman son 5 yılda ülke puanının 3'te 1'i Fenerbahçe'den geldi. Mutluyuz ve gururluyuz. Kısacası, hangi kulvarda olursa olsun ülke sporuna hizmet etmeye, bayrağı yukarıda tutmaya çabaladık."

Detaylar geliyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.