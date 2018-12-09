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Fenerbahçe'de yeni lider Mehmet Ekici

Fenerbahçe'de Erwin Koeman, Akhisarspor deplasmanında sakatlığını tamamen atlatan Mehmet Ekici’ye güveniyor.

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Sarı-lacivertli takım ligde zorlu Akhisarspor deplasmanına giderken kadro içerisinde de bazı zaaflar baş gösteriyor. Özellikle hücum anlamında eksikler olması sıkıntı yaratıyor. Valbuena, Ayew ve Frey’in sakatlıkları, Soldado’nun da cezalı oluşu alternatifleri bitirdi.

Bu nedenle Erwin Koeman takım içerisinde çözüm arıyor. Hollandalı çalıştırıcı, sakatlığını tamamen atlatan Mehmet Ekici’ye güveniyor. Koeman’ın, Ekici’ye oyun liderliğini verdiği, oyun kuruculuğu yapmasını istediği ve birçok sorumluluk yüklediği aktarıldı.

Duran toplarda tek sorumluluğun tecrübeli orta sahada olmasını isteyen Fenerbahçe’nin teknik sorumlusu, takım içi liderliği de almasını talep ediyor. Zorlu Akhisarspor deplasmanında Mehmet Ekici en önemli isim olacak.

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