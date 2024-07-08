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Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Mourinho yönetiminde devam ediyor

Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalarını Avusturya'nın Graz şehrinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam ediyor.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Mourinho yönetiminde devam ediyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli takımın, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirdiği antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, basına açık bölümde topla taktiksel çalışmayla sürdü.

Antrenmana, milli takımlardan dönen Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski de katıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

OYUNCULAR, İSVİÇRE LİGİNDE OYNANAN TOPLARLA ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho'nun isteği üzerine kampta İsviçre liginde oynanan toplarla çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz Salı günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak.

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